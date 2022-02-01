Представлен светодиодный проектор Portronics Pico 10 Smart Music

Компания Portronics представила в Индии умный музыкальный светодиодный проектор Pico 10. Компактное устройство способно превратить любое пространство в кинотеатр, игровую зону или учебный класс.

Pico 10 оснащен светодиодной лампой на 28 люмен с разрешением до 480 пикселей. Компания утверждает, что может создавать изображения без искажений даже после использования функции электронного зума. Мини-проектор работает на Android 9.0 и поддерживает подключение к Wi-Fi. Это позволяет пользователям смотреть свой любимый контент на любой платформе в любом месте. Он поддерживает автоматическую или ручную коррекцию трапецеидальных искажений, чтобы обеспечить идеальные размеры при фокусировке на стене или экране под разными углами. Pico 10 оснащен перезаряжаемой батареей емкостью 5200 мАч. По данным компании, он предлагает 160 минут автономной работы. Им можно управлять с помощью навигационных клавиш, доступных в верхней части устройства. Пользователи также могут использовать ИК-пульт входящий в комплект. Интеллектуальный музыкальный светодиодный проектор Pico 10 Portronics оснащен множеством способов подключения, таких как Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB и HDMI. Устройство имеет два динамика мощностью 5 Вт.