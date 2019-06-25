Представлен триммер Xiaomi Mi Beard Trimmer за 17 долларов

Компания Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer, который пока выходит только на индийском рынке по цене в 17 долларов. Новинка характеризуется кнопкой питания, колесиком для регулирования длины среза, двумя насадками, индикатором заряда, возможность работать от аккумулятора и источника питания (например, портативного аккумулятора), а также степенью защиты IPX7. Последняя подразумевает, что триммер можно мыть и опускать в воду. Утверждается, что пятиминутной зарядки будет достаточно для 10 минут работы, а полный заряд обеспечит до 90 минут работы.