Представлен ультракомпактный объектив 7Artisans 18mm F/6.3 II

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов ультракомпактной моделью 7Artisans 18mm F/6.3 II, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E, Nikon Z и Fuji X. Новинка характеризуется минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, фокусным расстоянием 18 мм или 27 мм в полнокадровом эквиваленте, оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, углом поля зрения 205°, ручной фокусировкой, ручным управлением диафрагмой, максимальное значение которой составляет F/6.3, полностью металлическим корпусом и массой 58 граммов. Цена объектива составляет 59 долларов.