Представлен ультракомпактный объектив 7Artisans 18mm F/6.3 II

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов ультракомпактной моделью 7Artisans 18mm F/6.3 II, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E, Nikon Z и Fuji X. Новинка характеризуется минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, фокусным расстоянием 18 мм или 27 мм в полнокадровом эквиваленте, оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, углом поля зрения 205°, ручной фокусировкой, ручным управлением диафрагмой, максимальное значение которой составляет F/6.3, полностью металлическим корпусом и массой 58 граммов. Цена объектива составляет 59 долларов.

Объектив 7Artisans 35mm F/2 Mark II для Leica M оценен в $30…
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 35mm F/2 Mark II, кот…
Дрон DJI Mavic 3M получил пять камер…
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Mavic 3M, которая может похвастаться большим функционал…
Кинокамера Red Rhino V-Raptor 8K S35 оценена в $19500…
Компания RED Digital Cinema пополнила ассортимент кинокамер моделью Rhino V-Raptor 8K S35, которая оценен…
Представлен объектив DZOFilm 18-35mm T2.9 Catta Ace FF…
Компания DZOFilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью DZOFilm 18-35mm T2.9 Catta Ace FF Cine Zoom…
Объектив Tokina SZ PRO ReFlex 300mm F1 MF CF оценен в $500…
Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью SZ 300mm PRO ReFlex F7.1 MF CF, для APS-C камер …
Стабилизатор DJI RS 3 Mini оценен в $370…
Компания DJI пополнила ассортимент 3-х осевых стабилизаторов моделью DJI RS 3 Mini, которая весит всего 8…
Объектив Viltrox AF 75mm F/1.2 XF Pro оценен в $500…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox AF 75mm F/1.2 XF Pro, предназначенной д…
Представлен ультракомпактный объектив 7Artisans 18mm F/6.3 I…
Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов ультракомпактной моделью 7Artisans 18mm F/6.3 II, ко…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor