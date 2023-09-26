Представлен уникальный ПК с экраном на электронных чернилах

Последнее время на рынке компьютеров достаточно редко встречаются системы в формате «всё в одном», потому что чаще всего пользователи хотят иметь возможность как-то кастомизировать свой компьютер, либо же просто иметь доступ к его компонентам для очистки от пыли и прочих манипуляций. Но сегодня в сети появился анонс достаточно интересного компьютера, основная фишка которого заключается в том, что его дисплей выполнен по технологии электронных чернил. Данная технология обычно используется в электронных читалках, потому что это позволяет существенно снизить нагрузку на глаза человека. Если достаточно часто и на постоянной основе читать какую-то документацию или изучать мелкие детали изображений на обычном дисплее, то глаза будут уставать достаточно сильно. В случае с дисплеем, который использует технологию электронных чернил, таких проблем не возникает.

Соответственно, компания собрала совершенно обычный компьютер, в корпусе монитора которого расположены все компоненты системы, а вместо обычного классического экрана используется передовая матрица. В результате потенциальный покупатель получает очень комфортный для зрения компьютер, который будет интересен особенно детям, которые проводят очень много времени за компьютером и тем самым садят зрение. К сожалению, за такой удобной для глаз дисплей придётся отдать немало денег, что может оттолкнуть многих пользователей. Но на самом деле экономить на зрении точно не стоит.