Представлен уникальный ПК с экраном на электронных чернилах

Последнее время на рынке компьютеров достаточно редко встречаются системы в формате «всё в одном», потому что чаще всего пользователи хотят иметь возможность как-то кастомизировать свой компьютер, либо же просто иметь доступ к его компонентам для очистки от пыли и прочих манипуляций. Но сегодня в сети появился анонс достаточно интересного компьютера, основная фишка которого заключается в том, что его дисплей выполнен по технологии электронных чернил. Данная технология обычно используется в электронных читалках, потому что это позволяет существенно снизить нагрузку на глаза человека. Если достаточно часто и на постоянной основе читать какую-то документацию или изучать мелкие детали изображений на обычном дисплее, то глаза будут уставать достаточно сильно. В случае с дисплеем, который использует технологию электронных чернил, таких проблем не возникает.

Соответственно, компания собрала совершенно обычный компьютер, в корпусе монитора которого расположены все компоненты системы, а вместо обычного классического экрана используется передовая матрица. В результате потенциальный покупатель получает очень комфортный для зрения компьютер, который будет интересен особенно детям, которые проводят очень много времени за компьютером и тем самым садят зрение. К сожалению, за такой удобной для глаз дисплей придётся отдать немало денег, что может оттолкнуть многих пользователей. Но на самом деле экономить на зрении точно не стоит.
Представлен современный моноблок DIGMA PRO AiO 23A…
Отличные новости для пользователей, которые давно искали передовое устройство для учёбы, работы из дома, …
Thunderobot представила универсальный геймпад G70…
Сегодня достаточно известная компания Thunderobot, которая является ведущим производителем игровой перифе…
Samsung представила проектор Freestyle Gen 2…
Первый портативный проектор Samsung Freestyle должен был предоставить потенциальным покупателям внушитель…
Apple Vision Pro банально не могут произвести на заводе…
По информации, полученной от источников информационного издания Financial Times, Apple сократила производ…
В Китае представили ПК размером с шоколадку…
Shenzhen Wesion Technology, китайский производитель одноплатных компьютеров, представил свою собственную …
Lenovo Legion Go получит ещё и AR-очки…
Если верить информации инсайдеров, новый портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go будет гораздо бол…
Tesla создаёт суперкомпьютер Dojo…
Компания Tesla заявляет, что начала производство сверхкомпьютера Dojo для обучения своего автономного авт…
Logitech будет выпускать гаджеты для стримеров…
Компания Logitech International сегодня официально сообщила о приобретении стартапа Loupedeck, компании и…
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor