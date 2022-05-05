Представлен уникальный суперкар Ferrari SP48 Unica

Ferrari представила новый уникальный суперкар Ferrari SP48 Unica. Ferrari SP48 Unica оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который используется в Ferarri F8 Tributo и отличается уникальным дизайном.

SP48 Unica, разработанный Центром дизайна Ferrari под руководством главного дизайнера Флавио Манцони, представляет собой двухместную спортивную берлинетту, разработанную на платформе F8 Tributo. Его строгие линии и агрессивная осанка делают его мгновенно узнаваемым по сравнению с оригинальной моделью, а также безошибочно узнаваемым благодаря стреловидному переднему профилю. Центральным элементом достижения этого эффекта была переработка фар и последующее перемещение воздухозаборников тормозов.

Ключевым аспектом дизайна этого уникального автомобиля является широкое использование методов процедурно-параметрического моделирования и 3D-прототипирования, что позволило дизайнерам Центра стайлинга Ferrari и инженерам Маранелло полностью изменить дизайн передней решетки и воздухозаборников двигателя. Этот передовой производственный процесс привел к созданию идеальных 3D-решеток, которые кажутся вырезанными из цельного объема, создавая ощущение бесшовной непрерывности и динамической текучести.

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