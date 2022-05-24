Представлен ускоритель графического процессора NVIDIA A100 PCIe с жидкостным охлаждением

NVIDIA представила свой новый ускоритель графического процессора A100 PCIe, который теперь поставляется с опцией жидкостного охлаждения для повышения энергоэффективности. Жидкостное охлаждение — это следующий шаг в области ускоренных вычислений для графических процессоров NVIDIA, которые уже обеспечивают до 20 раз более высокую энергоэффективность при выполнении логических выводов ИИ и высокопроизводительных вычислительных задачах по сравнению с центральными процессорами.

Сегодня NVIDIA дополнила свои усилия по обеспечению устойчивого развития выпуском нашего первого графического процессора PCIe для центров обработки данных с прямым охлаждением чипа. Equinix квалифицирует графический процессор A100 80 ГБ с жидкостным охлаждением PCIe для использования в своих центрах обработки данных в рамках комплексного подхода к устойчивому охлаждению и улавливанию тепла. Графические процессоры сейчас тестируются и будут доступны этим летом.