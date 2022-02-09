Представлен внедорожник Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo представила новый внедорожник под названием Tonale. Внедорожник будет предлагаться как модель 2023 года и сохранит то, что автопроизводитель называет безошибочно узнаваемым итальянским дизайном. Концепт был представлен еще в 2019 году и предлагался с двумя разными двигателями.

Одним из двигателей является Tonale PHEV Q4 AWD, который использует шестиступенчатую автоматическую коробку передач с литий-ионным аккумулятором на 15,5 кВтч, электродвигатель мощностью 90 кВт и 1,3-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель. Двигатель внутреннего сгорания и электрическая силовая установка обеспечивают в сумме 272 лошадиных силы и запас хода на электротяге более 30 миль. Другой двигатель — Q4 AWD с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. С девятиступенчатым автоматом. Он производит 256 лошадиных сил. Обе версии имеют встроенные приложения для вождения, обеспечивающие три режима, включая двойную мощность, естественную и повышенную эффективность. Alfa предложит Tonale в трех моделях, включая Sprint, Ti и Veloce. Заказы начнутся в четвертом квартале 2022 года, а первые поставки автомобилей — в первом квартале 2023 года.