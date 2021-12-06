Представлен внедорожник Toyota Corolla Cross

Toyota представила новый внедорожник Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross отличается новым дизайном и функциями, и это последний автомобиль в линейке внедорожников компании.

Мощный и прочный дизайн нового внедорожника Toyota был специально адаптирован к европейскому рынку с уникальной комбинацией фар и задних фонарей, дополняющей переднюю решетку с двойной трапецией, расширяющиеся трехмерные крылья и сужающуюся кабину городского внедорожника. Corolla Cross имеет длину 4460 мм, ширину 1825 мм, высоту 1620 мм и колесную базу 2640 мм. Он находится между Toyota C-HR и RAV4, в центре высококонкурентного европейского сегмента C-SUV, предлагая комфорт, практичность и универсальность, необходимые для активных семей с маленькими детьми.

Интерьер обеспечивает превосходный обзор для всех пассажиров, достаточно места для головы и ног передних и задних сидений, большие проемы задних дверей, повышенное освещение и ощущение простора, обеспечиваемое панорамным люком на крыше. Багажное отделение сочетает в себе легкий доступ с низкой высотой аппарели с широким дверным проемом, что делает его удобным для погрузки крупных предметов, таких как детские коляски или велосипеды.
Комментарии и отзывы Toyota Corolla Cross
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