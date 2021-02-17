Представлен защищенный планшет Panasonic Toughbook 33

Компания Panasonic пополнила ассортимент Windows-планшетов моделью Toughbook 33, которая получила 12-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2, разрешением Full HD и яркостью от 2 до 1200 кд/м2. Новинка также характеризуется двумя съёмными аккумуляторами, чипами Intel Comet Lake vPro 10-го поколения, технологией защиты от взлома Intel Hardware Shield, комплектной док-станцией с клавиатурой, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ на накопителе, поддержкой Wi-Fi 6, LTE-модемом, поддержкой физических SIM-карт и eSIM. Цена планшета составляет 5500 долларов.

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