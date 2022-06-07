Представлен защищённый планшет Winmate M140TG

Компания Winmate пополнила ассортимент планшетов защищенной моделью M140TG, которая работает под управлением ОС Windows 10 IoT Enterprise. Новинка характеризуется прочностью по стандартам MIL-STD-810H и IP65 (защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур), 4-ядерным процессором Intel Core i5-1135G7 (Intel Tiger Lake) c частотой до 4,2 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, гигабитным Ethernet-контроллером, 2-Мп селфи-камерой и 8-Мп основной камерой, двумя динамиками, слотом для карт памяти microSDXC, опциональной поддержкой 4G/LTE и приёмником GPS, размерами 341,91:224,67:25,4 мм и массой 1,7 кг. Цены и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

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