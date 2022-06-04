Представлен "заряженный" электрокар Polestar 2 BST edition 270

Компания Polestar объявила о выпуске обновленной версии Polestar 2, которая получила название Polestar 2 BST edition 270. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 270 единиц в Европе, Северной Америке и Китае.

За основу Polestar 2 BST edition 270 взята модель Polestar 2 Long Range Dual. Электрокар выпускается в двухмоторной версии с уже установленным спортивным пакетом Performance и батареями емкостью 78 кВтч. Мощность двигателя была увеличена до 350 кВт (476 л.с., 680 Нм крутящего момента), установлены более жесткие амортизаторы Öhlins. Производитель занизил подвеску машины на 25 мм.

Производство электрокара Polestar 2 BST edition 270 начнется в середине 2022 года. Ценник на модель составит 75 500 долларов.

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