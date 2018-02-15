Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-H1

Компания Fujfilm пополнила ассортимент беззеркальных камер флагманской моделью Fujifilm X-H1. В основе новинки – 24,3-Мп сенсор X-Trans CMOS III формата APS-C и процессор X-Processor Pro. Камера может похвастаться возможностью серийной съемки 14 кадров в секунду, режимом видеозаписи DCI 4K (4096:2160 пикселей) со скоростью 24 к/с, 3840:2160 на 30 к/с и 1080p на скорости 120 к/с с максимальным битрейтом 200 Мбит/с. Отметим LED-видоискатель с разрешением 3,96 млн пикселей, 3-дюймовый сенсорный, 1,28-дюймовый дополнительный дисплей, 5-осевой стабилизацией изображения, компенсирующей 5,5 ступени выдержки, режим эмуляции кинопленки Eterna, пыле-брызгозащитой и поддержкой Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.0. Камера появится в продаже в марте по рекомендованной розничной цене 129 990 рублей.