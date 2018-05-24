Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-T100

Как и ожидалось, сегодня компания Fujifilm представила беззеркальную камеру X-T100. Новинка характеризуется датчиком CMOS формата APS-C разрешением 24,2 Мп с классическим фильтром Байера, 91-точечной системой автоматической фокусировки, подвижным трехдюймовым дисплеем с разрешением 1 Мп, электронным видоискателем OLED разрешением 2,36 Мп, диапазоном светочувствительности ISO 200-12800, расширяемый до ISO 100-51200, поддержкой серийной съемки со скоростью 6 кадров в секунду, съемкой видео 4К UHD (3840:2160 пикселей) с частотой кадров 15 к/с, Full HD с с 60 к/с, фирменными режимами моделирования цветопередачи пленки, слотом SD с поддержкой UHS-I, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE, встроенной вспышкой и горячим башмаком. Цена камеры без объектива составит 600 долларов.