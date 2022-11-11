Представлена черная версия ретро-камеры Nikon Z fc

Компания Nikon представила новую версию камеры Nikon Z fc, которая получила название «Special Edition Black». От стандартного издания она отличается черной расцветкой, которая делает её похожей на пленочную камеру FM2.

Напомним, что камера характеризуется корпусом из магниевого сплава, 20,9-Мп сенсором CMOS формата APS-С (23,5:15,7 мм), чипом Expeed 6, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51 200, гибридной системой автофокуса с 209 точками фокусировки, поддержкой серийной съемки 11 к/с, поддержкой записи видео в разрешении 4К с 30 к/с и Full HD с 120 к/с, 3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1,04 Мп, электронным видоискателем разрешением 2,36 Мп, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 и HDMI, аккумулятором EN-EL25, габаритами 135:94:44 мм и массой 445 граммов.