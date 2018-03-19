Представлена док-станция GIGABYTE RX 580 Gaming Box

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент внешних ускорителей моделью RX 580 Gaming Box, которая подключается к компьютеру через интерфейс Thunderbolt 3. Выбор разработчиков пал на видеокарту GIGABYTE Radeon RX 580 8G, которая характеризуется частотой ядра 1340 МГц в режиме Gaming Mode, 1355 МГц в режиме OC Mode, а также 8 ГБ памяти, работающей на частоте 8000 МГц. Интерфейс Thunderbolt 3 реализован через симметричный порт USB Type-C, пропускная способность которого достигает 40 ГБ/с. Также отметим разъём HDMI, три порта DisplayPort, четыре порта USB 3.0 и подсветку RGB Fusion с поддержкой 16,7 млн цветовых оттенков. Размеры бокса равны 212:96:162 мм, а вес – 2,4 кг. Цена GIGABYTE RX 580 Gaming Box пока не сообщается.