Представлена фотокамера Leica M10–P White

Компания Leica представила новую версию беззеркальной полнокадровой фотокамеры M10-P, которая получила название Leica M10–P White. Новинка выполнена в белой расцветке и будет доступна всего в количестве 350 экземпляров. В новом цвете выполнен и комплектный объектив Summilux-M 50 mm f/1.4 ASPH. Цена камеры вместе с объективом составляет 15 000 евро. Что до характеристик Leica M10–P White, то они не отличаются от стандартной Leica M10–P. Камера оснащается 24-Мп КМОП-сенсором (35,8:23,9 мм), процессором обработки изображений Leica Maestro II, 3-дюймовым сенсорным экраном и модулем Wi-Fi.