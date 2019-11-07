Представлена фотокамера Leica SL2

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL2, которая появится в продаже 21 ноября по цене 5995 долларов. Новинку оснастили сенсором разрешением 47,3 Мп, 5-осевой системой стабилизации, диапазоном светочувствительности от ISO 50 до ISO 50000, процессором Leica Maestro III, контрастной системой автофокуса, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, OLED видоискателем, корпусом из алюминия и магния с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, поддержкой серийной съемки 10 кадров в секунду (20 кадров с электронным затвором) и записью 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. Масса камеры составляет 928 граммов.