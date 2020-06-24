Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.

Новинка характеризуется 20,3-Мп датчиком изображения без сглаживающего фильтра, максимальной светочувствительностью ISO 25600, «гибридной стабилизацией» с использованием части датчика в видеорежиме, возможностью записывать ролики в 4K при 24 к/с или 30 к/с, в Full HD до 60 к/с, поддержкой съемки с V-Log, технологией Nokia OZO Audio, тремя микрофонами для качественной записи аудио, электронным видоискателем, подвижным 3-дюймовым сенсорным дисплеем, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, слотом для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, интерфейсами USB 2.0 и HDMI, батареей с автономностью 270 кадров, размерами 116:83:54 мм и массой 352 г. Камера появится в продаже в конце месяце в комплекте с объективом на 12-32 мм (ЭФР 24-64 мм и диафрагма f/3,5-f/5,6) по цене в 749 долларов.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix DC-G100
Обзоры:
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Новости:
Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G...
Особенность ночного режима съемки в телефоне

Кадры в вечернее время могут быть впечатляющими. Огни ночного города, свет из окон выглядят ...
В сеть утекли характеристики камеры Canon EOS R6

Сетевые источники рассекретили подробные характеристики полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R6, ...
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USBЛучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB
Китайский OnePlus 8 оказался гораздо деш...
Китайский OnePlus 8 оказался гораздо дешСегодня китайский производитель OnePlus начал принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны O...
Samsung разработала приложения Hand Wash...
Samsung разработала приложения Hand WashИсследовательский институт компании Samsung в Бангалоре в течении двух недель работал над новым приложени...
Sharkoon анонсировала блок питания серии...
Sharkoon анонсировала блок питания серииSharkoon Technologies - международный поставщик компонентов и периферийных устройств для ПК, расширяют ас...
Мир Shadowrun возвращается в книгах...
Мир Shadowrun возвращается в книгахМного ли мы знаем проектов, где магия плотно переплетается с технологией, фэнтези с научной фантастикой, ...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не до...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не доSamsung выпустила смартфон исключительно для военных и оборонных целей. Galaxy S20 Tactical Edition нельз...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в ию...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июБританские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен ещ...
Bethesda готовит Update 1 для DOOM Etern...
Bethesda готовит Update 1 для DOOM EternЗапуск DOOM Eternal несомненно, можно считать самым успешным во всей франшизе. Но разработчикам есть над ...
Мероприятие GDC пройдет в августе 2020 г...
Мероприятие GDC пройдет в августе 2020 гПредставители мероприятия GDC объявили новую дату. Трехдневная структура пройдет с 4 по 6 августа. Меропр...
Сервис компании Microsoft Project xCloud...
Сервис компании Microsoft Project xCloudProject xCloud от Microsoft - это платформа для онлайн-трансляции игр Xbox на мобильные устройства через ...
YouTube добавляет напоминание, что пора ...
YouTube добавляет напоминание, что пора YouTube решил добавить к своим функциям напоминание, что пора заканчивать с просмотром видео и ложиться с...
Смартфон Vivo Y50 получит большую батар...
Смартфон Vivo Y50 получит большую батарАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился качественными официальными рендерами, а также перечнем х...
Huawei представила голосового помощника ...
Huawei представила голосового помощника Китайская компания Huawei на презентаций новых флагманов P40, представила ещё и фирменного голосового пом...
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor