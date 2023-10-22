Представлена глобальная версия планшета OPPO Pad 2

Компания OPPO представила международную версию планшета Pad 2, который был выпущен в Китае еще в марте этого года. К сожалению, цена глобальной версии пока не сообщается. Напомним, что Oppo Pad 2 характеризуется конфигурациями на 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, 11,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц, 97,4% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью до 500 кд/кв.м, процессором MediaTek Dimensity 9000, оперативной памяти LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 9510 мАч, поддержкой зарядки на 67 Вт, четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также поддержкой сотовых сетей 5G.