Представлена игровая система EVGA E1

Компания EVGA представила игровую систему E1 собранного в корпусе из углеродного волокна с открытой конструкцией.

В систему входят мощнейшие компоненты EVGA, включая видеокарту KINGPIN (предположительно GeForce RTX 3090 Ti), материнскую плату EVGA Z690 DARK KINGPIN. Питать систему будет блок питания Titanium мощностью 1600 Вт с ограниченным покрытием из углеродного волокна 3K.

В систему также установлен кулер AIO с насосом Asetek 7-го поколения для достижения максимального разгона процессора.

EVGA E1 будет поставляться с несколькими игровыми периферийными устройствами и аксессуарами, включая цепочку для ключей ограниченной серии, мышь и клавиатуру EVGA, а также USB-сканера отпечатков пальцев.

Информация о цене и доступности игрового системы EVGA не сообщает.