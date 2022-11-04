Представлена камера Fujifilm X-T5

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью X-T5, которая оценена в 1700 долларов. Новинка характеризуется APS-C датчиком изображения BSI X-Trans CMOS 5 HR разрешением 40 Мп, системой стабилизации с эффективностью в 7 ступеней экспозиции, гибридной системой автофокуса с 425 точками, поддержкой серийной съемки до 15 к/с с механическим затвором, записью видео в разрешении 6,2К при 30 к/с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2, записью в видео в 4К при 60 к/с, 3-дюймовым поворотным откидным дисплеем, OLED-видоискателем с разрешением 3.69 Мп, двум слотами для карт памяти UHS-II SD, компактным корпусом (на 5,1 уже и на 1,8 мм короче, чем X-T4) и массой 557 граммов.