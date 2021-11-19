Представлена камера Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee

Компания Leica пополнила ассортимент фотокамер новым лимитированным изданием модели D-Lux 7, которое получило название D-Lux 7 Vans x Ray Barbee. Как можно догадаться по названию, новинка создана совместно с компанией Vans и американским скейтером и фотографом Рэем Барби.

Новинка оснащается КМОП-матрицей Micro Four Thirds (17,3:13 мм) разрешением 17 Мп, диапазоном светочувствительности ISO 200–25600, объективом Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH с 3,1-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–75 мм в 35-мм эквиваленте, записью видео в разрешении 3840:2160 пикселей (30p или 24p), слотом для карт памяти SD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, 3-дюймовым сенсорным экраном, электронным видоискателем, а также разъемами Micro HDMI и Micro-USB.