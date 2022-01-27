Представлена ​​камера Ricoh Theta X

Компания Ricoh анонсировала камеру Theta X, запуск которой запланирован на март 2022 года. Это первая панорамная камера с 2,25-дюймовым сенсорным экраном, сменным аккумулятором и слотом для карт micro-SD.

Камера Theta X оснащена новым 48-мп датчиком, модернизированным процессором и улучшенным объективом. При съемке фотографий 360° Theta X позволяет снимать в разрешении 60 мп. Что касается видео, Theta X снимает видео в разрешении 5,7K (5760 x 2880 пикселей) со скоростью до 30 кадров в секунду с «улучшенной стабилизацией изображения». Другие функции включают GPS-приемник и порт USB-C для зарядки без замены батарей. Помимо камеры, в комплекте будет USB-кабель, мягкий чехол и аккумулятор.

Ricoh Theta X поступит в продажу в марте 2022 года по цене 799 долларов.
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