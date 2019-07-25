Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу. Новинка характеризуется новым 1-дюймовым 20-Мп сенсором Exmor RS CMOS, процессором BIONZ X последнего поколения, объективом ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mmviii F2.8-4.5 с 8,3-кратным оптическим зумом, диапазоном светочувствительности ISO 125–12800, диапазоном выдержек от 1/32000 до 30 с, автофокусировкой с 357 фазовыми и 425 контрастными точками, 3-дюймовым сенсорным дисплеем, электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра, последовательной фотосъёмкой со скоростью 30, 60 и 90 кадров в секунду, а также записью видео 4K/30p. Цена камеры составляет 1300 евро.