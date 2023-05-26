Представлена камера Sony ZV-1 II

Компания Sony пополнила ассортимент компактных камер моделью Sony ZV-1 II, которая предназначена для блогеров. Новинка характеризуется 20,1-Мп датчиком оптического формата 1 дюйм, чипом BIONZ X, объективом Zeiss Vario-Sonnar T с эквивалентным фокусным расстоянием 18-50 мм и диафрагмой F/1.8–4, специальной кнопкой для активации режима боке, режимом автоэкспозиции с приоритетом лица, гибридной системой автофокусировки, диапазоном ISO от 125 до 12 800, электронной стабилизацией изображения, встроенным ND-фильтром, фильтром Cinematic Vlog Setting, 3-х капсюльным микрофоном, 3.5-мм гнездом, интерфейсом USB Type-C и функцией веб-камеры при подключении к ПК. Камера появится в продаже в следующем месяце по цене в 900 долларов.