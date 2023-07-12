Представлена камера Sony a6700

Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью a6700, которая основана на новом 26-Мп датчике изображения BSI CMOS APS-C. Новинка также характеризуется чипом Bionz XR последнего поколения, как в ZV-E1, возможностью записывать видео в 4K 60 к/с или 4К 120 к/с (с кропом), поддержкой форматов XAVC HS (H.265), XAVC-I (All-I H.264) и (Long GOP H.264), электронным видоискателем с разрешением 2,36 Мп, 3-дюймовым поворотным экраном с разрешением 1,04 Мп, слотом для карты памяти UHS-II SD, разъемом USB 3.2 Gen 2, размерами 122:69:64 мм, массой 493 грамма и батареей с автономностью до 570 кадров. Камера появится в продаже уже в этом месяце по цене в 1400 долларов за «тушку», 1500 долларов за комплект с объективом 16-50mm F3.5-5.6 OSS и 1800 долларов за вариант с 18-135mm F3.5-5.6 OSS.

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