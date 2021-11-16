Представлена кинокамера Sony Venice 2

Компания Sony пополнила ассортимент кинокамер полнокадровой моделью Sony Venice 2, которая выйдет в версиях 8K и 6K. Новинка характеризуется динамическим диапазоном 16 или 15 ступеней соответственно, максимальным разрешением 8640:5760 пикселей и 6048:4032 соответственно, возможностью вести запись в 8K и 6K с использованием всей площади матрицы, охватом цветовой гаммы BT.2020, поддержкой профилей гамма-кодирования LOG третьего поколения (S-Log3) и S-Gamut3, запись видео в 4K до 120 кадров и 6K до 90 кадров в случае с 6K Venice 2, 60 кадров при 8.2K и до 90 кадров в 5.8K у старшей модели, минимальным эффектом роллинг-шаттера, универсальным узлом крепления PL-mount и фирменным байонетом Sony E, 8-ступенчатым механическим ND-фильтром и записью на внутреннюю карту памяти AXS.