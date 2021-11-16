Представлена кинокамера Sony Venice 2

Компания Sony пополнила ассортимент кинокамер полнокадровой моделью Sony Venice 2, которая выйдет в версиях 8K и 6K. Новинка характеризуется динамическим диапазоном 16 или 15 ступеней соответственно, максимальным разрешением 8640:5760 пикселей и 6048:4032 соответственно, возможностью вести запись в 8K и 6K с использованием всей площади матрицы, охватом цветовой гаммы BT.2020, поддержкой профилей гамма-кодирования LOG третьего поколения (S-Log3) и S-Gamut3, запись видео в 4K до 120 кадров и 6K до 90 кадров в случае с 6K Venice 2, 60 кадров при 8.2K и до 90 кадров в 5.8K у старшей модели, минимальным эффектом роллинг-шаттера, универсальным узлом крепления PL-mount и фирменным байонетом Sony E, 8-ступенчатым механическим ND-фильтром и записью на внутреннюю карту памяти AXS.

Комментарии и отзывы Sony Venice 2
Panasonic Lumix GH6 запустят 27 октября…
Panasonic Lumix GH6 запустят 27 октябряКомпания Panasonic планирует выпустить 27 октября беззеркальную камеру Panasonic Lumix GH6 Micro Four Thi…
Уникальная камера Canon PowerShot PX…
Уникальная камера Canon PowerShot PXКомпания Canon создала новую камеру PowerShot PX, предназначенную для автоматической съемки уникальных мо…
Камере Sony A7IV приписывают 33-Мп сенсор…
Камере Sony A7IV приписывают 33-Мп сенсорСетевые источники раскрыли новые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony A7IV, выход которо…
DJI представляет компактную модульную магнитную камеру Actio…
DJI представляет компактную модульную магнитную камеру ActioDJI анонсировала продолжение своей камеры Osmo Action, и у нее совершенно новый дизайн - Action 2 отказыв…
Объектив TTartisan 40mm F2.8 Macro оценен в $100…
Объектив TTartisan 40mm F2.8 Macro оценен в $100Компания TTartisan пополнила ассортимент макрообъективов моделью TTartisan 40mm F2.8 Macro, которая предн…
Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублей…
Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублейКомпания Fujifilm представила объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR, предназначенный для беззеркальных каме…
NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВО…
NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВОСегодня компания Nikon представила NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — универсальный объектив, который…
Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 выйдет через месяц…
Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 выйдет через месяцСетевые источники сообщают о том, что недавно представленный объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A …
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor