Представлена ​​коллекция Bentley Bentayga Outdoor Pursuits

Bentley запускает несколько новых моделей своего внедорожника Bentayga из коллекции Bentley Bentayga Outdoor Pursuits.

Эта уникальная коллекция автомобилей включает в себя три самых культовых британских вида активного отдыха, включая рыбную ловлю, верховую езду и выгул собак. Коллекция Bentayga Outdoor Pursuits, представленная в красиво оформленных интерьерах, исполненных образцового мастерства и выполненных на заказ деталей.

Каждый Bentayga сочетает в себе ряд индивидуальных особенностей, включая сцену вышивки в лесу, ручную вышивку крестиком основной строчки интерьера и уникальную хромированную накладку на лицевой панели пассажира. Новая тканая шерстяная отделка внутренней части дверей, карманов спинок сидений, поручней и дополнительных деталей на приборной панели добавляет глубину естественных текстур и материалов и без того лидирующему в своем классе интерьеру. В качестве дополнения к дизайну интерьера был выбран песчаный твид в елочку, который гармонирует с естественной цветовой гаммой как основной, так и второстепенной кожи по всей кабине. Цвета окраски Havana, Cumbrian Green и Magnetic были выбраны в качестве идеальных цветов для экстерьера этого загородного автомобиля.

Комментарии и отзывы Bentley Bentayga Outdoor Pursuits
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