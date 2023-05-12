Представлена компактная камера Canon PowerShot V10

Компания Canon пополнила ассортимент компактных камер моделью PowerShot V10, которая предназначена для видеоблогеров. Новинка характеризуется выдвижной наклонной подставкой, 2-дюймовым дисплеем с поворотом на 360 градусов, дюймовым 20,9-Мп CMOS датчиком изображения (видео записывается с 13,1 Мп, а фото 15,2 Мп), 19-мм объективом с апертурой f/2.8, процессором Canon DIGIC X, максимальным значением светочувствительности ISO для записи видео в 4K 3200, а в Full HD 6400, выдержкой для фото 1/2000, а для видео – 1/4000, микрофоном с шумоподавлением, интерфейсом USB-C и возможностью использования на ПК в качестве веб-камеры. Цена камеры составляет 430 долларов.