Представлена компактная камера Nikon Coolpix P1000

2018-07-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nikon Coolpix P1000; [129]
Компания Nikon пополнила ассортимент компактных камер моделью Coolpix P1000, главной особенностью которой является объектив с диапазоном ЭФР 24–3000 мм. Таким образом, камера способна обеспечить 125-кратный зум. Максимальная диафрагма меняется в диапазоне F/2,8-F/8,0. Также отметим оптический стабилизатор в объективе, который, по словам производителя, способен покрыть пять ступеней экспозиции.

Сама камера характеризуется CMOS-датчиком изображения формата 1/2,3 дюйма (6,17:4,55 мм) с разрешением 16 Мп, процессором Nikon Expeed, светочувствительностью ISO в диапазоне 100-6400, выдержкой 1/4000-60, поддержкой серийной съемки со скоростью 7 к/с, съемки видео с разрешением до 4К с кадровой частотой 30 к/с, громкоговорителем и стереофоническим микрофоном, электронный видоискатель с разрешением 2,36 Мп, подвижный 3,2 дюймовый дисплей с разрешением 921 000 точек, встроенной вспышкой, выходом HDMI, интерфейсом USB 2.0, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE, а также карт памяти формата SD, SDHC и SDXC (поддержка UHS-I). Продажи моделью Coolpix P1000 стартуют осенью по цене 1000 долларов.


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