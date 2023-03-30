Представлена компактная полнокадровая камера Sony ZV-E1

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью ZV-E1, главной особенностью которой стала компактность и наличие функций от старших моделей a7S III и FX3. Новинка характеризуется 12-Мп датчиком, как в a7S III, чипом BIONZ XR, массой 483 г., возможностью записывать видео в 4К при 60 к/с (10 бит 4:2:2) без кропа (позже добавят 4К/120 к/с и Full HD/240 к/с), 5-осевую матричной стабилизацией, отсутствием электронного видоискателя и вентилятора (ограничение непрерывной съемки 30 минут при 4К и 60 к/с), одним слотом для карт памяти UHS-II SD, разъемом Micro HDMI и откидным поворотным 3,0-дюймовым экраном с разрешением 1,04 Мп. Камера станет доступна для покупки в следующем месяце по цене в 2200 долларов.