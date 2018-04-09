Представлена мобильная станция-трансформер HP ZBook Studio X360 G5

Компания HP представила пятое поколение рабочей станции ZBook Studio X360, которая позиционируется производителем как самое производительное в мире устройство-трансформер с поворотным экраном. Пользователи смогут выбрать конфигурацию из шести процессоров (Intel Core i5-8300H (2,6-4,0 ГГц), Core i5-8400H (2,5-4,2 ГГц), Core i7-8750H (2,2-4,1 ГГц), Core i7-8850H (2,6-4,3 ГГц), Xeon E-2176M (2,7-4,4 ГГц) и Xeon E-2186M (2,9-4,6 ГГц) и четырех сенсорных IPS-дисплеев (две панели с разрешением Full HD и две с разрешением 4K, различающиеся яркостью).

Также отметим дискретную видеокарту Nvidia Quadro P1000, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и 4 ТБ SSD NVMe, интерфейс HDMI 2.0, два порта USB 3.0 Type-A и два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, базовую аккумуляторную батарею емкость 64 Втч и альтернативную на 95,6 Втч. Размеры ноутбука равны 360:254:20 мм, а масса – 2,26 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.