Представлена новая серия чипсетов MediaTek Helio A

MediaTek представила Helio A — новую серию чипсетов для смартфонов среднего ценового сегмента. Чипсет Helio A22 — первая система на кристалле (SoС) серии Helio A, которая делает доступными высокую производительность, энергоэффективность и технологии искусственного интеллекта для еще большего числа смартфонов среднего ценового сегмента.

Благодаря четырехъядерному процессору, невероятным функциям камеры, возможностям технологий ИИ и высокой энергоэффективности, серия Helio A оптимизирована под рынок демократичных по цене смартфонов, которые поддерживают передовые функции.