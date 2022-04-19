Представлена новая технология проверки уровня глюкозы в крови без использования иглы

Финская компания GlucoModicum поделилась обнадеживающими новостями о своей безыгольной магнитогидродинамической (МГД) технологии. GlucoModicum работает над технологией измерения (MHD), физическим биосенсором («Talisman») и носимым глюкометром непрерывного действия («Flint») без использования иглы.

Подобно другим компаниям, работающим над неинвазивными мониторами глюкозы, основное внимание уделяется интерстициальной жидкости, которая течет между клетками и кровеносными сосудами. Как отмечает фирма, аналогичная технология ранее использовалась с такими устройствами, как микронасосы.

GlucoModicum хочет предоставить полный пакет для людей с диабетом, который включает в себя так называемый датчик Talisman, который работает с необходимой технологией MHD для сбора данных для точного измерения уровня глюкозы. Планируется сделать устройство одновременно компактным и доступным, хотя на данный момент нет конкретных сведений о стоимости и дате запуска.

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