Представлена новая умная колонка Apple HomePod

Компания Apple пополнила ассортимент умных колонок новым поколением модели HomePod, которая оценена в 300 долларов. Новинка характеризуется размерами 168:142 мм, массой 2,3 кг, одним низкочастотным излучателем и пятью твитерами, процессором S7, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0, функцией распознавания помещения вокруг себя и соответствующий настройкой звука, возможностью сопряжения двух колонок в стереопару, распознаванием сигналов тревоги в связке с системами умного дома, поддержкой стандарта Matter, корпусом из переработанных материалов и поддержкой iPhone с операционной системой iOS 16.3 или новее.