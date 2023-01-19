Представлена новая умная колонка Apple HomePod

Компания Apple пополнила ассортимент умных колонок новым поколением модели HomePod, которая оценена в 300 долларов. Новинка характеризуется размерами 168:142 мм, массой 2,3 кг, одним низкочастотным излучателем и пятью твитерами, процессором S7, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0, функцией распознавания помещения вокруг себя и соответствующий настройкой звука, возможностью сопряжения двух колонок в стереопару, распознаванием сигналов тревоги в связке с системами умного дома, поддержкой стандарта Matter, корпусом из переработанных материалов и поддержкой iPhone с операционной системой iOS 16.3 или новее.

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