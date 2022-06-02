Представлена ​​новейшая электрическая зубная щетка Xiaomi

Китайская компания выпустила электрическую зубную щетку Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush, которая, как говорят, предлагает сочетание полной защиты десен и глубокой очистки зубов.

В электрической зубной щетке MIJIA T200 Sonic используется небольшая круглая головка для того, чтобы хорошо чистить задние зубы. В головке щетки используются антибактериальные щетинки DuPont толщиной 0,15 мм. Электрическая зубная щетка Xiaomi MIJIA T200 Sonic меньше обычных электрических зубных щеток, диаметр основания составляет всего 23 мм. Щетка предлагает более высокую частоту вибрации 31 000 раз в минуту, что позволяет проводить глубокую очистку. Она заряжается через USB-C. Полного заряда хватает на 25 дней использования.

Новинка предлагается в Китае по цене 80 юаней (12 долларов).
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