Представлена плата Orange Pi 3G-IoT для Интернета вещей

2018-05-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Orange Pi 3G-IoT; [73]
Сетевые источники сообщили о выходе одноплатного компьютера для разработчиков Orange Pi 3G-IoT, который может похвастаться поддержкой мобильных сетей второго (2G) и третьего (3G) поколений. По словам производителя, главной сферой применения новинки станут устройства Интернета вещей. Плату оснастили двухъядерным процессором MediaTek MT6572 с частотой до 1,2 ГГц, графикой ARM Mali-400 GPU, 512 МБ оперативной памяти, флеш-модулем eMMC на 4 ГБ, который можно расширить посредством карт microSD, портами USB 2.0 и Micro-USB, поддержкой сетей Wi-Fi и Bluetooth, GPS и FM-радио, а также интерфейсов GPIO, SPI, I2C, UART. Предусмотрена поддержка операционной системы Android. Габариты платы равны 68:52 мм, а ориентировочная цена – 25 долларам.


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