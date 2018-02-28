Представлена полнокадровая беззеркалка Sony a7 III

Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер со сменной оптикой моделью Sony A7 III (модельный номер ILCE-7M3), которая приходит на смену Sony A7 II, дебютировавшей в 2014 году. Новинка получила 24,2-Мп Exmor R CMOS-сенсор (35,6:23,8 мм) и процессор BIONZ-X, который, как утверждается, в 1,8 раза быстрее предшественника, 5-осевую систему стабилизации изображения и 693-точечную систему автофокуса как у флагмана и Sony A9. Стандартная чувствительность ISO заявлена уровне от 100 до 51200 с расширенными возможностями ISO 50-204800.

Также отметим серийную съемку на скорости до 10 кадров в секунду, съемку видео с разрешением 4K и кадровой частотой 24 или 30 к/с, Full HD с частотой до 120 к/с, OLED-видоискатель с разрешением XGA, 3-дюймовый дисплей, два слота для карт SD, порты HDMI, USB Type-C и microUSB, поддержку беспроводных соединений WiFi, NFC и Bluetooth. Камера Sony α7 III (ILCE-7M3) появится в продаже в апреле по цене 2000 долларов.