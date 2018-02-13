Представлена полнокадровая фотокамера Leica Q Snow

Компания Leica Camera представила новую версию полнокадрового фотоаппарата Leica Q, выход которой приурочен к XXIII Зимним Олимпийским играм, которые проходят сейчас в Пхёнчхане (Корея). Новинка, получившая название Leica Q Snow, создавалась при участии швейцарского сноубордиста Юрия Подладчикова. Камера выделяется корпусом с отделкой из белой кожи, а также соответствующим футляром. Верхняя и нижняя части корпуса, а также диски управления выполнены из анодированного алюминия.

Сама камера полагается на 24-Мп полнокадровый (36:24 мм) КМОП-сенсор. Отметим объектив Summilux 1:1,7/28 mm ASPH, поддержку последовательной съёмки со скоростью до 10 кадров в секунду и видеозапись в формате Full HD (60p, 30p), 3-дюймвый дисплей, электронный видоискатель, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и модуль NFC. Всего будет изготовлено 300 экземпляров Leica Q Snow, а ее цена составит 5395 долларов.