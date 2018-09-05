Представлена полнокадровая камера Canon EOS R

Canon анонсирует революционную систему EOS R и дополняет свою линейку цифровых полнокадровых камер, выпуская первую камеру линейки EOS R с новым байонетом RF. Камера оснащена самым быстрым в мире автофокусом , а также является первой в мире камерой, способной автоматически фокусироваться при очень плохом освещении (до -6EV ), это идеальный инструмент для профессиональных результатов в каждом кадре.

Новая линейка объективов системы RF продолжает традиции превосходной оптики Canon, а совместимые аксессуары предлагают фотографам и видеографам большую вариативность, чем когда-либо ранее. Помимо этого, Canon снова бьет рекорды, выпуская самые легкие в мире объективы 400 мм f/2.8 и 600 мм f/4, а также первый объектив 32 мм для беззеркальных камер.