Представлена ​​сетевая платформа InfiniBand для суперкомпьютеров NVIDIA Quantum-2

NVIDIA объявила о выпуске сетевой платформы InfiniBand нового поколения NVIDIA Quantum-2, предназначенный для вывода суперкомпьютеров на новый уровень в облаке. Quantum-2 был создан для обеспечения высочайшей производительности, широкой доступности и надежной безопасности, необходимых поставщикам облачных вычислений и суперкомпьютерным центрам. NVIDIA Quantum-2 в настоящее время является самой передовой из когда-либо созданных сквозной сетевой платформой и представляет собой сетевую платформу InfiniBand со скоростью 400 Гбит/с, которая состоит из коммутатора NVIDIA Quantum-2, сетевого адаптера ConnectX-7, BlueField-3. блок обработки данных (DPU) и все программное обеспечение для поддержки новой архитектуры.