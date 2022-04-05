Представлена система IBM z16 с искусственным интеллектом в реальном времени

IBM z16 уникальным образом объединяет вывод ИИ с помощью процессора IBM Telum с высокозащищенной и надежной обработкой больших объемов транзакций, которой известна IBM. Впервые банки могут анализировать мошенничество во время транзакций в массовом масштабе: IBM z16 может обрабатывать 300 миллиардов запросов на вывод в день с задержкой всего в одну миллисекунду. Для потребителей это может означать сокращение времени и энергии, необходимых для обработки мошеннических транзакций по их кредитным картам. Как для продавцов, так и для эмитентов карт это может означать сокращение потерь доходов. В гибридной облачной среде, включающей локальные и общедоступные облачные ресурсы, очень важно защититься от современных угроз и противостоять киберпреступникам, которые могут похищать данные сейчас для расшифровки позже. Основываясь на таких технологиях IBM, как Pervasive Encryption и Confidential Computing, IBM z16 делает еще один шаг вперед в киберустойчивости, защищая данные от будущих угроз, которые могут развиваться по мере развития квантовых вычислений.