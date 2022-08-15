Представлена система автопилота Xiaomi Pilot

Компания Xiaomi вкладывает большие средства в развитие собственного автомобильного бренда. Несомненно внимание уделяется и программному обеспечению. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь представил собственное решение для автономного вождения под названием Xiaomi Pilot Technology.

На разработку данной технологии выделено около 500 миллионов долларов. Xiaomi Pilot рекламируется как технология беспилотного вождения следующего поколения. Xiaomi Pilot Technology будет включать в себя автоматическую парковку, зарезервированное парковочное место и многие другие инновационные функции. Парк из 140 тестовых автомобилей ознаменует рождение нового решения для автономного вождения. Xiaomi приобрела компанию Shendong Technology, занимающаяся беспилотным вождением. Приобретения позволят Xiaomi использовать уже существующую архитектуру и технологии ST.

Xiaomi заявляет, что к 2024 году планирует стать лидером в индустрии интеллектуальных электромобилей.

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