Представлена ​​смарт-камера Microsoft Surface Hub 2

Microsoft представила новый аксессуар для своего презентационного монитора Surface Hub 2S, интеллектуальную камеру Microsoft Surface Hub 2, устройство будет продаваться по цене 799 долларов.

Смарт-камера Microsoft Surface Hub 2 оснащена 12-мегапиксельным сенсором и функцией искусственного интеллекта, которая может обнаруживать людей, условия освещения и многое другое. Смарт-камера Surface Hub 2 — это больше, чем камера профессионального уровня. Это первая камера от Microsoft с искусственным интеллектом. Камера Surface Hub 2 изменяет кадры, регулирует освещение и обеспечивает невероятно широкий угол обзора, и все это без каких-либо деформаций, искажений или проблем с глубиной резкости, которые в противном случае могли бы ограничить то, что видно.

Команда проделала огромную работу по настройке камеры, чтобы с легкостью воспроизводить то что происходит в помещении, и при этом сделать его плавным и естественным для зрителей.