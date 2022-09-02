Представлена спецификация USB 4 версии 2.0

На горизонте появилась новая сверхбыстрая версия USB 4, и вам даже не придется покупать новый кабель, чтобы воспользоваться ею. Группа разработчиков USB объявила, что стандарт USB версии 2.0 следующего поколения «ожидает выпуска» и удвоит пропускную способность существующих разъемов USB 4 с 40 Гбит/сек до 80 Гбит/сек. Удивительно, но новый стандарт обратно совместим с предыдущими кабелями USB 4. Это означает, что существующие кабели USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/сек также получат более высокие скорости, когда станет доступен новый стандарт. Из пресс-релиза: «Ключевые характеристики обновленного решения USB4 включают в себя: работу со скоростью до 80 Гбит/сек, основанную на новой архитектуре физического уровня, с использованием существующих пассивных кабелей USB Type-C 40 Гбит/сек и новых активных кабелей USB Type-C 80 Гбит/сек».

Группа разработчиков USB не объяснила подробности того, как это возможно, но представитель организации сказал изданию The Verge, что это «требования к новой спецификации и особенности того, как осуществляется передача сигналов 80 Гбит/сек, будут раскрыты после того, как выпущена окончательная спецификация». Пока неясно, когда новый стандарт действительно дойдет до потребителей. В своем пресс-релизе USB Promoter Group заявила, что «в настоящее время обновление специально предназначено для разработчиков», поэтому может пройти некоторое время, прежде чем остальные смогут получить компьютеры с новым сверхбыстрым разъемом.
Orange Pi выпускает свой первый компьютер-в-клавиатуре Orang…
Компания Orange Pi представила свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800. …
Steam Deck действительно получит более медленные SSD…
Как мы сообщали вчера, в то время как Valve увеличивает производство Steam Deck, она также незаметно пони…
Портативная консоль AOKZOE A1 готовится к релизу…
Шанхайская технологическая компания AOKZOE недавно объявила о выпуске новейшей игровой консоли AOKZOE A1,…
Apple готовит новые iMac на M1 и M2…
Apple постепенно работает над тем, чтобы завершить переход от Intel к собственному процессору. Недавно ко…
Бренд Shuttle выпустил мини-ПК XPC Barebone XH510G2…
Компания Shuttle представила мини-ПК под названием XPC Barebone XH510G2. …
Представлен ПК 8Pack Comet MK2 с жидкостным охлаждением…
8Pack возвращается на рынок с новым игровым ПК под названием Comet MK2. …
ZOTAC выпускает новую линейку мини-ПК Zbox Magnus EN-Series…
Компания ZOTAC объявила о выпуске новой линейки мини-ПК под названием - Zbox Magnus EN-Series. …
Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini…
Ожидается, что WWDC 2022 начнется с минуты на минуту, и в честь этого интернет наполнила очередная порция…
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor