Представлена спецификация USB 4 версии 2.0

На горизонте появилась новая сверхбыстрая версия USB 4, и вам даже не придется покупать новый кабель, чтобы воспользоваться ею. Группа разработчиков USB объявила, что стандарт USB версии 2.0 следующего поколения «ожидает выпуска» и удвоит пропускную способность существующих разъемов USB 4 с 40 Гбит/сек до 80 Гбит/сек. Удивительно, но новый стандарт обратно совместим с предыдущими кабелями USB 4. Это означает, что существующие кабели USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/сек также получат более высокие скорости, когда станет доступен новый стандарт. Из пресс-релиза: «Ключевые характеристики обновленного решения USB4 включают в себя: работу со скоростью до 80 Гбит/сек, основанную на новой архитектуре физического уровня, с использованием существующих пассивных кабелей USB Type-C 40 Гбит/сек и новых активных кабелей USB Type-C 80 Гбит/сек».

Группа разработчиков USB не объяснила подробности того, как это возможно, но представитель организации сказал изданию The Verge, что это «требования к новой спецификации и особенности того, как осуществляется передача сигналов 80 Гбит/сек, будут раскрыты после того, как выпущена окончательная спецификация». Пока неясно, когда новый стандарт действительно дойдет до потребителей. В своем пресс-релизе USB Promoter Group заявила, что «в настоящее время обновление специально предназначено для разработчиков», поэтому может пройти некоторое время, прежде чем остальные смогут получить компьютеры с новым сверхбыстрым разъемом.