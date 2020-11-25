Представлена среднеформатная камера Fujifilm GFX100 IR

Компания Fujifilm представила беззеркальную среднеформатную камеру GFX100 IR, которая предназначена для работы в научной сфере, криминалистике или, например, при реставрации художественных произведений. Дело в том, что новинка способна снимать в инфракрасном диапазоне. При этом приобрести камеру для личного пользования не получится. Чтобы купить GFX100 IR, организации нужно подписать специальное соглашение.

Остальные характеристики камеры унаследованы от модели Fujifilm GFX100, которая оснащается датчиком изображения BSI-CMOS разрешением 102 Мп (размером 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 100–12 800, системой автофокусировки с 425 точками фокусировки, съемным электронным видоискателем OLED разрешением 5,76 Мп, 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, пятиосевой системой стабилизации, возможностью сохранять фото в 16-битном формате RAW, серийной съемкой со скоростью 5 к/с, записью видео в 4К и 30 FPS, а также выводом 10-битного видео F-Log в формате 4:2:2 на внешний рекордер.