Представлена среднеформатная камера Fujifilm GFX100 IR

Остальные характеристики камеры унаследованы от модели Fujifilm GFX100, которая оснащается датчиком изображения BSI-CMOS разрешением 102 Мп (размером 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 100–12 800, системой автофокусировки с 425 точками фокусировки, съемным электронным видоискателем OLED разрешением 5,76 Мп, 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, пятиосевой системой стабилизации, возможностью сохранять фото в 16-битном формате RAW, серийной съемкой со скоростью 5 к/с, записью видео в 4К и 30 FPS, а также выводом 10-битного видео F-Log в формате 4:2:2 на внешний рекордер.
Компания Fujifilm представила беззеркальную среднеформатную камеру GFX100 IR, которая предназначена для работы в научной сфере, криминалистике или, например, при реставрации художественных произведений. Дело в том, что новинка способна снимать в инфракрасном диапазоне. При этом приобрести камеру для личного пользования не получится. Чтобы купить GFX100 IR, организации нужно подписать специальное соглашение.