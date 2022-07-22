Представлена стильная ретро-фотовспышка Godox Lux Senior

Компания Godox пополнила ассортимент фотовспышек моделью Lux Senior, которая получила дизайн в стиле ретро. Новинка характеризуется ведущим числом 14 м (ISO 100, 28 мм), 7-ступенчатой регулировкой мощности от 1/1 до 1/64, креплением для камер Fujifilm, Canon, Nikon, Sony и Olympus/Panasonic MFT, фокусным расстоянием 28 мм, цветовой температурой 6000K±200K, режимами оптической ловушки S1 и S2, гнездом для синхрокабеля, возможностью использовать вспышку не только от радиосинхронизатора, но и со старой плёночной камерой, аккумулятором 3.7 В ёмкостью 1700 мАч с автономностью до 150 снимков, временем для перезарядки 3 секунды (на 100% мощности), интерфейсами USB Type-C и Sync, габаритами 84:114:176 мм и массой 227 граммов. Продажи вспышки стартуют в сентябре 2022 года по цене в 120 долларов.

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