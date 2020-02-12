Представлена топовая зеркальная камера Nikon D6

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых зеркальных камер флагманской моделью D6, которая, по словам производителя, получила самую мощную систему автофокусировку в истории Nikon.

Новинка характеризуется процессором Expeed 6, датчиком изображения CMOS разрешением 20,8 Мп, системой автофокуса со 105 крестообразными точками, каждую из которых можно выбрать индивидуально, возможностью автофокусировки в темноте, диапазоном светочувствительности ISO 100-102 400, выдержками до 1/8000 с, серийной съемкой на скорости 14 к/с, записью видео в 4К с 30 кадрами в секунду, 3,2-дюймовым дисплеем, приемником GPS, двумя слотами для карт XQD или CFexpress, интерфейсами Gigabit Ethernet, HDMI, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth и USB 3.1 Gen 1 (USB-C). Размеры камеры равны 160:163:92 мм, а масса – 1270 г. Nikon D6 выйдет в апреле по цене в 6500 долларов.