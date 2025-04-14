Представлена умная камера Xiaomi Smart Camera 4

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных камер моделью Smart Camera 4, которая получила 8-Мп датчик изображения с разрешающей способностью 4K. Новинка также характеризуется объективом с диафрагмой f/1.6, поддержкой режима HDR, инфракрасным ночным видением на дистанции до 10 метров, двухмоторным стабилизатором с углом обзора 360° по горизонтали и 109° по вертикали, возможностью отслеживания движущихся объектов и динамическим слежением их перемещений, процессором для ИИ с производительностью 1 TOPS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырёхуровневой защитой конфиденциальности и дополнительным чипом безопасности Mijia. Цена камеры на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 35 долларов.

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