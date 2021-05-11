Представлена умная колонка Xiaomi MIJIA Smart Mosquito Repellant 2

Xiaomi официально представила новую улучшенную умную колонку MIJIA Smart Mosquito Repellant 2 в рамках краудфандинга в Китае. Новая версия заменяет модель, выпущенную в прошлом году. Напомним, что Xiaomi впервые выпустила устройство от дочерней компании MIJIA с минималистичным дизайном пару лет назад. Затем китайский технологический гигант повторно представил то же устройство в прошлом году, но с возможностью подключения по Bluetooth. А новая версия выводит умные функции на новый уровень, поскольку она поставляется не только с возможностью подключения по Bluetooth, но и с голосовым управлением XiaoAI. Продукт будет доступен через краудфандинг с 12 мая. Его розничная цена составляет примерно 11 долларов, а цена краудфандинга — 9 долларов.

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